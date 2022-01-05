英特爾於CES 2022推出第12代IntelR Core處理器系列（代號Alder Lake S系列和Alder Lake H系列），首款強化邊緣應用，具備效能混合架構的處理器家族，並透過IntelR Thread Director結合效能核心（P-core）和效率核心（E-core）。新款處理器提供零售、製造、健康照護與數位安全客戶更多的核心數量和先進的圖形∕媒體∕顯示與AI功能，強化並加速萬物聯網（IoT）應用創新，同時具備廣泛的價格、效能和功耗選擇。

英特爾物聯網事業部副總裁暨平台管理和客戶支援總經理John Healy表示，從橫跨多樣客戶端並提供豐富的視覺饗宴，再到單一邊緣平台上執行混合關鍵負載，第12代Intel Core處理器讓我們的客戶，能在邊緣創立一個軟體定義世界並且邁開大步。

透過結合英特爾新款效能混合架構和Intel 7製程技術，第12代Intel Core處理器家族提供有別於其它零售、健康照護、製造和視訊解決方案不同的關鍵功能，包含為越來越繁重的IoT工作負載提供高階運算效能與靈活性、無須額外硬體即可加速AI和深度學習功能、嵌入式使用環境的可靠性、強化的整合圖形處理器單元及支援4K和8K顯示器、以硬體為基礎的安全性讓脆弱的IoT裝置能夠抵禦攻擊、強健的生態系和開源社群可支援多種作業系統。

為IoT而生的第12代Intel Core桌上型電腦處理器相較於第10代IntelR Core處理器，於單執行緒效能快上1.36倍、多執行緒效能快上1.35倍，圖形繪圖效能則快上1.94倍，使用GPU進行影像分類的推論效能更高達2.81倍。為IoT而生的第12代Intel Core桌上型電腦處理器包含由Intel Xe架構所驅動的Intel UHD Graphics 770，支援顯示虛擬化與最高支援4個獨立顯示器。支援PCIe 5.0∕PCIe 4.0和DDR5∕DDR4記憶體並結合安全性與管理性功能，AI功能協助提升生產力並為未來IoT應用創新注入動力。IoT型號版本於TDP 35W至65W範圍之內最高提供16核心和24執行緒，以及即時功能、長時間可用性和長期軟體支援。

為IoT而生的第12代Intel Core筆電處理器預估相較第11代IntelR Core處理器，於單執行緒效能提升快上1.04倍、多執行緒效能快上1.18倍，圖形繪圖效能則高達2.29倍。這些型號版本於TDP 35W至45W範圍之內最高提供14核心和20執行緒。英特爾同步宣布第12代Intel Core處理器TDP範圍從15W至28W的U系列和P系列。Intel Iris Xe Graphics所具備的4條顯示管線能夠組合成完整的電視牆，提供豐富且沉浸式的視覺享受，並結合可供推論和機器視覺場景使用的AI功能。

英特爾的第12代Core處理器系列，已有超過80家IoT客戶參與先期計畫（Early Access Program）。Alder Lake S系列預計將於2022年1月推出；Alder Lake H系列預計將於2022年4月推出。