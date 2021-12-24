機促會成員私自拆除號誌牌。（民眾提供）

機促會成員私自拆除號誌牌。（民眾提供）

待轉大富翁今晚在板橋舉行。（王揚傑攝）

「台灣機車路權促進會」今（24日）晚在新北市板橋區縣民大道、新府路口舉辦「待轉大遶境」，晚間8時30分許2名成員在中山路、新府路私自拆下機車兩段式左轉號誌牌，1人則對官警比中指，3人均遭海山警分局逮捕，目前已帶回派出所以毀損公物、妨害公務罪嫌偵辦。

參與活動約的20餘部機車本在縣民大道、新府路口繞行，但車隊被川流的人潮、車潮淹沒，無法引人注意，晚間8時20分臨時更換地點到人車較少的中山路、新府路口繼續繞行，成員羅姓男子及另名男子穿戴工程帽、背心，佯裝工程人員私自拆除路口一面機車兩段式左轉號誌牌，員警發現制止，引來其他成員起鬨鼓譟，其中1人向現場官警比中指，警方遂將3人以現行犯逮捕。

警方將3人帶回派出所，引起機促會成員不滿，號召成員到派出所聲援，目前派出所外已聚集近10人，警方已調派警力嚴陣以待，並勸導民眾勿挑戰公權力。