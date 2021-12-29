交通隊為有效防止交通事故，呼籲長者勿貪圖方便直接橫越馬路，呼籲行走時應靠邊。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市警察局統計，今年總計23件死亡車禍，其中有5件是65歲以上行人違規穿越道路，另外，行人違規通行遭取締告發總計1530件；汽、機車未禮讓行人優先通行190件。交通隊表示，為有效防止交通事故，將針對行人易違規穿越路段，加強執法力道，並宣導行人路權觀念。

基隆市路幅較窄，行人易貪圖便利任意穿越道路，甚至容易走入大型車駕駛人的視野死角，加上國小學童對於交通標誌、標線、號誌還不熟悉，時常發生意外。9月起陸續發生行人違規穿越道路，發生數起嚴重交通意外。據統計，今年死亡車禍總計23件，其中駕駛人未讓行人優先通行2件；行人違規穿越車道5件，年齡皆為65歲以上長者。

交通隊為防止交通事故，10月16日起連續10天強力執行「護老專案」，針對車輛行經路口不禮讓行人及行人違規穿越道路加強取締。數據顯示，9月至12月行人違規總計1530件，其中未依規定擅自穿越車道最多，高達959件；汽、機車未禮讓行人優先通行，總計190件，其中汽車轉彎時，不暫停讓行人優先通行占96件。

交通隊副隊長吳誌權表示，許多高齡者會在清晨運動，或靠腳踏車作為外出的交通工具，呼籲長者勿貪圖方便直接橫越馬路，行走時應靠邊行走、多穿亮色衣物，騎車時注意是否有清晨或夜間照明不足情形，應為愛車加裝閃光及反光設備，並盡量靠右邊行駛、兩段式左轉，不可隨意穿越馬路，注意大型車輛視覺死角勿與其併行。

吳誌權也呼籲，車輛駕駛人行經路口與行人穿越道時，應減速慢行並禮讓行人優先通過，共同營造安全的交通環境，確保用路人行的安全。