美國總統拜登的「勞工優先」貿易政策，與修補美國與歐亞貿易夥伴關係的目標相衝突。經濟學家表示，衝突的核心是民主黨與工會對拜登的影響力加劇。

白宮「以工人為中心」的貿易政策引來墨西哥和加拿大不滿，兩國反對拜登內閣擬提高工會工人生產的電動車的稅務減免。

此外，美國對於加入區域貿易協定來制衡大陸興趣缺缺，令日本和澳洲等亞洲盟友逐漸感到沮喪。在此同時，英國與日本仍在等待拜登解除川普時代的鋼鋁關稅。

經濟學家指出，這些衝突的核心是進步派民主黨議員和工會對拜登的影響力。根據美聯社投票調查（AP Votecast），56％的工會家庭支持拜登，相較之下，支持川普的工會家庭僅占42％。

工會支持政府的進口關稅和購買美國貨政策，此舉有助增加國內生產。工會反對貿易協定，認為協定造成薪資下滑和美國勞工失去工作機會。歐巴馬、川普和拜登內閣時期的前美國貿易代表辦公室資深政策官員格雷塞爾（Ed Gresser）表示，追求勞工優先的政策是以美國在全球貿易的領導地位為代價。

現為非營利智庫進步政策研究所（Progressive Policy Institute）副所長的格雷塞爾表示，拜登內閣希望能展現美國的支持態度，但美國若不參與貿易政策討論，更傾向國家主義，那就更難實現目標。

彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）指出，拜登的貿易政策保護了傳統美國製造工人，但加重美國企業與消費者的進口成本。

對此，拜登內閣指出，美國解決了與歐盟的貿易紛爭，也強化美國與印度、日本和澳洲「四方安全對話」（Quad）國家的經濟合作。拜登協助勞工的政策不阻礙美國與盟友和貿易夥伴合作，兩者之間未見任何衝突。