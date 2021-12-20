新北市議員張志豪爭取經費改善積穗國小周圍人行道改善。（張志豪服務處提供）

新北市中和積穗國小校門口前人行道路幅十分狹窄，道路品質也因年久而破舊不堪，許多長輩行走時常不慎扭傷腳踝，推著嬰兒車的父母和身障朋友更是難以通行，嚴重影響通行安全。為此，新北市議員張志豪多次在議會質詢、提案，並成功爭取433.3萬修繕經費，相關工程也順利完工，打造一條平順安全無虞的人行道，保障學童和行人通行安全。

張志豪表示，從上任議員之初就接獲家長陳情，學童行走時被絆倒受傷，多次邀集相關單位進行人行道淨寬會勘，並配合積穗國小圍牆內縮工程，一舉拓寬人行空間。後續透過議會提案、業務質詢進一步爭取改善經費，更在總質詢時向侯市長請命，在持續的努力之下，工務局編列433.3萬修繕經費，在人行道拓寬之後加速推動整平，後續工程順利在日前完工，今（20日）偕同積穗國小范振倫校長一同驗收成果，聯手打造給學童和行人安全的行走空間。

張志豪表示，身為積穗國小校友，維護學弟妹權益昰他理所當然的責任，過去曾經為母校爭取設置後門通學巷以及校門口高反差斑馬線，如今搭配完工後的校門口人行道翻新，將可為學弟妹帶來更安全的就學環境。