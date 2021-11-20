林姓6旬男子日前行經桃園市八德區中華路與永豐路路口時，因身體不適於過馬路時搖搖晃晃，最後重心不穩跌坐在路中央，執行交整勤務員警見狀立即上前關心，並呼叫支援警力到場協助，所幸經消防隊送醫救治後並無大礙。

八德分局高明派出所警員呂理銘日前下午17時許，擔服交整勤務時，見林男走路搖搖晃晃，重心不穩跌坐在路中央，呂見狀立即上前關心並詢問其狀況，當時該名男子雖意識清楚但全身無力無法自行起身，因當時適逢下班尖峰時段，車來車往，天空還飄著雨，員警擔心男子若持續待在路口恐發生意外，遂將男子攙扶到路旁天橋下避雨且稍作休息。

員警詢問「你還好嗎？」、「是否哪裡不舒服？」安撫其情緒，隨後巡邏警力警員李偉全、凌靖軒等2員前來協助處理並通知救護車救治；經了解林男疑因血糖過低導致全身無力，幸好員警及時發現，並協助送醫，家屬對警方及時協助的熱心行為深表感激。