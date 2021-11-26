近來天氣變化，考量街友露宿在外，台中市政府社會局啟動低溫關懷，一周來分別至28處關懷訪視68名街友，發放外套、衛生衣、睡袋、毛帽、手套、襪子等禦寒物資和熱食，助街友度過寒冷的夜晚，列冊獨居長者共有3270人，與民間團體建置服務網絡，掌握生活情況。

社會局長彭懷真表示，氣象預報氣溫下探12度時，社會局即啟動低溫服務，除發放禦寒物資，與民間協力團體合作，提供避寒處所，包含東區「街友關懷協會」、中區「人安基金會-台中平安站」、中區「台灣社區家庭關懷協會」、及北屯區「撒瑪黎雅婦女關懷協會」，避免街友夜宿街頭，發生失溫、凍死憾事。

此外，為照顧列冊獨居長者，社會局推動「緊急救援系統」，協助獨居長者於疾病或發生意外時緊急救護通報。

社會局透過每日電話關心或回報，掌握長者活動情形並追蹤；如有不活動情形，立即啟動緊急救援機制，請居住附近親友、里鄰長或員警確認長者安危，提供即時協助，避免長者發生意外多時而無人知曉，保障長者生命安全。

社會局說，截至10月底，台中市列冊獨居長者共有3270人，其中，815名中低收獨居長者已公費安裝「緊急救援系統」，一般戶獨居長者也可自費安裝，聯絡專線電話。

社會局結合民間團體，建置「獨居老人服務網絡」，包含關懷服務、緊急救援服務、營養餐飲服務等，依獨居長輩不同需求及危機程度，由專業團體社工人員及社區志工團體就近提供關懷。