台三線89.5公里處南下路段11日晚間，發生保時捷死亡車禍，車體毀損嚴重。（翻攝照片）

新竹縣峨眉鄉台三線89.5公里處，11日晚間近11點許，發生一起保時捷疑似自撞釀禍，造成車上3人2死1傷的事故，駕駛疑似車速過快，在該路段南下彎道時，先自撞電線桿再彈飛到分隔線，車上1男、1女乘客當場無呼吸、心跳，送醫不治死亡，警方仍在調查是否有飲酒、事故原因。

這起車禍疑似為1名30歲男子（傷者），載著24歲女子（死亡）、29歲男子（死亡），新竹縣消防局11日晚間10點58分接獲通報，立即派遣5車9人前往搶救，事故車體嚴重毀損，當警消救出1男、1女時，2人均當場無呼吸、心跳，緊急送往台北榮總新竹分院、新竹臺大生醫醫院竹東院區，仍宣告不治，而30歲男子送往為恭醫院。

這起車禍車體嚴重毀損、車上2乘客死亡，據了解，出事路段既是彎道又是坡道，過去也曾發生死亡車禍，被稱為「死亡彎道」，警方為了減少車禍發生，還特別拍攝影片宣導，避免不熟悉路況的用路人出事。