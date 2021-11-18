陳姓男子駕駛豐田廠牌的自小客車，於該路段違規迴轉時，當場與黃男相撞。（民眾提供）

黃姓男子17日騎乘機車載著2名年幼子女，於南屯區忠勇路逆向行駛；陳姓男子駕駛豐田廠牌的自小客車，於該路段違規迴轉時，當場與黃男相撞。警方指出，事故發生後黃男機車往左翻倒滑行，2名幼童被甩出去翻滾數圈後，女童被甩到車道中間，所幸3人都無大礙；，自小客違規法條49條2款處罰600-1800。重機處600-1800元。

警方指出，依監視器拍下驚魂畫面，黃男騎重機載著年幼兒女，竟然在上述路段逆向行駛；開車的陳男又在禁止迴轉跨越的雙黃線路段迴轉，陳男汽車正要迴轉時，汽車後方逆向的黃男機車撞上汽車前方，黃男與子女連人帶車往左方摔車，3人翻滾數圈。

這起車禍意外機車與汽車都損毀，汽車的前保險桿還撞掉，所幸摔車的黃男與子女僅受輕傷；案發時無其他車輛行經，幼童沒有被追撞；雙方都沒酒駕但都有過失，陳男汽車違反標線（雙黃線）禁制，黃男逆向行駛，全案由雙方調解理賠。

警方表示，陳男駕駛自小客違規法條49條2款處罰600-1800。黃男騎乘重機將處罰600-1800元，附載人員未依規定（前座腳踏墊）處罰31條5項300-600元，全案正由警方進一步調查釐清處理中。