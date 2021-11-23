新店帽T殺手開4槍殺死何男後，4小時內2度變裝、棄車逃至廈門，目前據悉正在旅館隔離中；殺手最後將疑似犯案槍枝丟在桃機航廈的聯外道路水溝內，警方最後逐一搜索，費大把力氣才伸手從水溝撈出槍枝與子彈，鑑識中心連夜鑑識比段研判應為涉案槍枝可能性很大。

帽T殺手在4小時內2度變裝，先在新店Ikea丟棄車輛後，改搭計程車至機場逃至大陸廈門，目前警方已獲報槍手正在防疫旅館隔離中；而警方稍早也在機場航廈的聯外道路水溝中找到犯案槍枝，員警當時幾乎半身進入水溝內不斷伸手撈，果然撈出被槍套裹著的手槍和1顆子彈。

影》帽T殺手將手槍扔機場水溝 警半身鑽進狂撈費力尋獲（警方提供）

警方表示，黃嫌出境前將做案槍枝丟棄在航廈聯外道路水溝內，經鑑識中心連夜進行比對，研判應為涉案槍枝，警方將持續調查作案動機，並追查是否有其他共犯。

警方表示該殺手對於何男作息相當熟悉，極有可能是熟識的親友，而何男身分雖為咖啡豆貿易商，卻在2015年涉嫌進口未列毒品的化學原料，研發類似大麻味道菸草，是否因毒品利益引發殺機仍待釐清。警方原本就懷疑槍手恐有人接應至國外，設置截堵措施後，如今查出槍手早在犯後4小時、約中午12時逃至廈門。