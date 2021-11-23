新店區45歲何姓男子昨早（22）載小孩上學後，在自家別墅遭人10秒內近距離「行刑式」連開4槍死亡；槍手犯後先繞行市區製造斷點，接著先後到新店IKEA與龍山寺2次變裝，最後到桃園機場出境至大陸廈門，整個過程僅4小時，警方懷疑是老練代行者，而槍手脫在龍山寺附近的衣物曝光，竟是全身高檔名牌。

據了解，該「帽T殺手」犯案後先是駕著開著轉讓多次的「權利車」在市區不斷繞行，企圖規避監視器、製造斷點，接著到新店Ikea第1次變裝後棄車逃逸，改搭計程車到北市龍山寺附近，再做第2次變裝，並前往桃園機場出境逃逸，警方之後在龍山寺附近找到殺手第2次變裝丟棄的衣物，竟是全身名牌，包括運動品牌、精品品牌，而犯案手槍在航廈聯外道路水溝中找到。

槍手先後到新店Ikea與龍山寺2次變裝，最後到桃園機場出境至大陸廈門，整個過程僅4小時，而脫在龍山寺附近的衣物曝光，竟是全身高檔名牌。（警方提供）

警方表示該殺手對於何男作息相當熟悉，極有可能是熟識的親友，何男的妻子則說「不理解好老公、好爸爸為何遭槍擊」；不過警方還查出何男身分雖為咖啡豆貿易商，卻在2015年涉嫌進口未列毒品的化學原料，研發類似大麻味道菸草，甚至購買K他命、MDMA製作毒品，是否因毒品利益引發殺機仍待釐清。

該槍手在22日早上朝死者近距離連開4槍，犯案過程不到10秒，警方初步研判是「代行者」，原本就懷疑槍手恐有人接應至國外，並在邊境進行截堵措施，沒想到如今查出槍手早在犯後4小時、約中午12時已逃離台灣至大陸。