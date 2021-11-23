新店咖啡商命案，帽T殺手行兇後先到賣場棄車，再搭計程車到龍山寺變裝，最搭機至廈門，目前正在隔離中；而該殺手平時住在高雄三民區，案發前1天才連夜開車北上，行兇後在4小時內棄車、變裝和搭機潛逃，到機場時更直接拿出機票check in，顯見早已買好機票，流程相當清楚，警方現在針對是否有共犯調查中。

令警方驚訝的是，警方查出涉案黃姓槍手家住高雄三民區，在案發前1天就開著權利車連夜北上，在新店快速槍殺何姓男子後不斷駕車繞行、製造斷點，最後在IKEA棄車，改搭計程車至龍山寺再轉往機場，過程中2次換裝；警方調查，黃男到達機場後馬上拿出機票check in，顯然已早買好機票。

殺手最後疑似將犯案槍枝丟在桃機航廈的聯外道路水溝內，警方最後逐一搜索，費大把力氣才伸手從水溝撈出槍枝與子彈。（警方提供）

警方認為該黃姓殺手作案前經過縝密計畫，清楚掌握何男行蹤，事後繞行、換裝，還將犯案槍枝用「襪子」包住丟棄機場水溝、增加尋獲難度，犯案前甚至已買好機票，都是經過思考規劃的，警方對此懷疑恐有共犯，目前仍在調查中。

警方表示該殺手對於何男作息相當熟悉，極有可能是熟識的親友，而何男身分雖為咖啡豆貿易商，卻在2015年涉嫌進口未列毒品的化學原料，研發類似大麻味道菸草，是否因毒品利益引發殺機仍待釐清。警方原本就懷疑槍手恐有人接應至國外，設置截堵措施後，如今查出槍手早在犯後4小時、約中午12時逃至廈門。