小朋友換上Q版的警察制服，變身萌警，模樣可愛。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

「小小警察體驗營」開放1位家長陪同兒童參加，活動反應熱烈。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

警犬隊示範查獲毒品過程，並與幼童互動。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

「小小警察體驗營」加碼宣導反毒、犯罪預防、交通及婦幼安全。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

為提升民眾反毒、犯罪預防、交通及婦幼安全等知能，台中市議長張清照服務處與台中市清水分局等單位，今明於峰山運動公園廣場舉辦「小小警察體驗營」活動，藉由活動建立孩童及家長正確的各項犯罪防治及交通觀念，打造台中市成和協友善的生活城市。

「小小警察體驗營」開放1位家長陪同兒童參加，每梯次名額限100人，原本僅規劃11月27日2梯次，共計200人參加，公告報名後，不到1日即額滿，許多還不及報名的民眾紛紛打電話至議長服務處詢問活動名額。議長特助、清水分局志工中隊長張東玄為讓孩童能順利穿上警察制服的英勇帥氣夢想，協調追加11月28日2梯次，也是報名秒殺。

「小小波麗士角色扮演」讓小朋友們換上Q版的警察制服，變身萌警，體驗員警平日出勤的緊張與未知感；「交通安全小騎士」提供小哈雷機車及路線圖地墊，藉由騎乘過程及指揮交通體驗，加強小朋友認識交通秩序、安全規則，另有2部大型重型警用機車，供民眾乘座體驗。

「反毒小尖兵」教導小朋友及家長認識毒品種類及危害，台中市警犬隊查獲毒品過程，另外，現場亦有擺設反詐、防竊及婦幼安全宣導等各式遊戲及有奬徵答，由活動加深小朋友及民眾的犯罪預防防治正確觀念，讓參加活動的小朋友們及家長大開眼界、直呼過癮。

議長張清照表示，藉由此次活動除了增強歡樂記憶和對警察的認同，並教導國家未來的主人翁，將犯罪防治、交通安全教育的觀念向下紮根，讓孩童有更正確的觀念保護自己，創造台中市為友善的宜居城市。

清水分局長游永中表示，過往小朋友對威權的警察的觀念，藉舉辦「小小警察體驗營」活動翻轉小朋友對警察的印象，灌輸小朋友在危急時尋求警方的幫忙協助觀念，盼讓小朋友更親近警察。