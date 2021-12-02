劍玉表演。（日勝生加賀屋提供）

從12月31日至2022年1月2日，日勝生加賀屋舉辦「虎躍新春」跨年系列活動，準備豐富活動和表演，賓客可品嘗美味會席料理、享受白磺溫泉，感受道地日式溫泉之旅。

賓客辦完入住手續後，至6樓甘露廳參與「新春茶道表演」，每日15：30和16：15共兩場次，由服務人員講解茶道禮儀，品嘗和菓子與現打抹茶；下午16：20有大人小孩都愛的「開運祈福 好運熊手DIY」活動（酌收材料費房客180元／位，外客400元／位），「熊手」是早期用來掃除集中枯葉的農具竹耙，因其功能與外形被賦予收集財運和幸運的新意。

另外，12月31日下午5點1樓近距離觀賞「新春搗麻糬」活動，有機會品嚐現場親手搗的麻糬，參與體驗日式新年習俗。而12月31日和1月1日兩天晚上，日勝生加賀屋邀請全台最年輕通過七段位的「劍玉師」到場，讓賓客欣賞精采的劍玉表演。想要小酌一杯，放鬆心情跨年的貴賓，到2樓夕月酒吧是最佳選擇，12月31日和1月1日兩天晚上安排爵士樂現場表演，在歡快的音樂氣氛中享用美酒，跨年夜當晚在夕月酒吧消費，23：30-00：00可兌換「汽泡酒」1杯。

日勝生加賀屋亦推出「2022年農曆春節住房專案（含早晚餐）」，2022年1月29日至2022年2月6日期間入住園景和洋標準房，專案價2萬5500元＋10％，來日勝生加賀屋享用日式新春料理和熱鬧的新春活動。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障