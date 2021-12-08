新竹街口攻城獅主場開幕戰將於12月11日火熱展開，分別對上台北富邦勇士與高雄鋼鐵人。因應防疫規範，本周末賽事不開放場內飲食，但球團仍貼心規劃場外美食攤位與戶外飲食區。截至昨日止，本週末預售票對戰富邦勇士已售出破8成，但週日對戰鋼鐵人則不如預期，僅售出3成。為提供進場球迷最棒視覺與聽覺饗宴，今年休賽季球團重金升級主場館軟硬體設備，且規劃豐富賽前與賽後活動盼能建立專屬攻城獅的看球文化，攻城獅吉祥物瑞迪與紙箱Uncle也將於主場館初登板。攻城獅球團期盼新賽季不論球隊贏球或輸球，都能讓球迷體驗到「全台最狂主場」熱情氛圍，歡迎獅紫軍能以行動力挺攻城獅，進場獅吼捍衛主場！

攻城獅球團斥資3500萬改造主場館，正式引進中央大型LED螢幕。全面提升場內所有席次視野，不僅能播放轉播畫面，同時球團也設計視覺風格搶眼的計分板系統，還可結合環場LED動畫與全場觀眾互動。除了大螢幕外，今年場內採用中央環繞式音響，讓全場球迷能獲得更平均且效果十足的聲光體驗。

主場館迴廊部分，今年休賽季也重新翻修VIP貴賓包廂與攻城獅官方商品部。VIP 獅王包廂將提供最高規格的管家服務禮遇，且每間包廂皆規劃「球星組合」主題設計，以球員在場上的拿手招式作為包廂名稱，未來會是三五好友聚會，享受頂級看球環境的最佳選擇。另外，為提升場內購物體驗，攻城獅主場商品部在團隊的重新規劃下，將以更寬敞、更直覺、更井然有序的陳列方式強攻獅紫軍的荷包。

上季攻城獅雖拿下「年度最佳主場」獎項，但團隊仍持續優化入場體驗，新賽季球團規劃多元活動，盼能為獅紫軍留下超越勝負的入場回憶。球團將入場球迷比擬為週末的上班族，今年例行賽凡是進場的獅紫軍皆會獲得一張「主場出勤卡」，只要在場內找到攻城獅打卡鐘打卡，季末即可憑出勤卡兌換球星互動活動抽獎資格。另外，為強化場內獅吼聲，球團開發「獅吼筒」提供給獅吼區席位球迷，透過特定發聲方式即可發出擬真的獅吼聲，希望透過多元席位提升觀賽體驗並與球員一同捍衛主場。