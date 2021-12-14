2021年台北自動化工業大展將於明（15）日登場，工業電腦廠凌華(6166)將以「軟硬兼施，打造機器自主化智慧工廠」為主軸，展現邊緣運算系統軟硬整合優勢，並結合生態圈夥伴的應用專業展示合作實績，全力推動智慧工廠機器自主化，協助產業加速實現智慧製造。

研華此次以「軟」展現硬實力，由全新SoftEtherCAT軟體型塑新一代軟體定義控制器標準。如搭載SoftEtherCAT軟體的邊緣控制器系統，無須透過EtherCAT主控卡即可執行運動控制，可增加空間配置彈性、降低總體持有成本，並提供支援更多軸數的更佳效能。

IDC預期，約50％的重複性結構化事務至2024年可實現全面自動化，未來10年內達到人類僅需在旁監督，機器能自行進行動作、自主判斷執行方式的運作目標。預期製造、零售、醫療業受益最大，逐步邁向全自動化、創造更多發展機會，緩解缺工、經驗傳承等問題。

對此，凌華也攜手友達、友達數位、工研院、思渤科技及巨克富、新金寶等生態圈夥伴，共同展示在人工智慧（AI）機器視覺、自駕車（AV）感測、資料擷取等的合作應用實績，協助產業加速實現智慧製造。

凌華此次將與友達、新金寶展出ROS 2機器人解決方案，可依客戶使用情境需求，快速與機器手臂或其他模組結合，進而享受各種AI引擎、開發環境、靈活的硬體系統及數據發送服務等，使客戶能以最小投資開發複雜的機器人應用。