POS廠伍豐(8076)受惠歐美訂單需求回溫，2021年下半年營運表現顯著復甦，第三季獲利及11月營收雙創近2年高點，第四季營運動能可望持續看升。公司將於23日召開線上法說，說明營運概況及後續展望。

伍豐股價10月初下探27元的近5月低點後回升，16日觸及36.15元的5個月高點，隨後雖漲多修正，今（20）日開低後在買盤敲進下再度翻紅上攻，勁揚6.51％至36元，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲工業電腦族群。不過，三大法人上周合計賣超伍豐2078張。

伍豐受惠歐美解封後訂單逐步回溫，2021年第三季合併營收6.64億元、創近7季高點。配合本業獲利強彈及業外虧損大減逾8成，歸屬母公司稅後淨利0.47億元，季增達2.78倍、較去年同期由虧轉盈，每股盈餘0.18元，雙創近2年高點。

累計伍豐前三季合併營收17.75億元、年增6.15％，毛利率30.95％、營益率6.87％，優於去年同期28.2％、2.32％。配合業外虧損減少2成，使歸屬母公司稅後淨利0.34億元、每股盈餘0.13元，較去年同期虧損0.53億元、每股虧損0.2元大幅轉盈。

伍豐單月營收自8月起回升至2億元以上，在歐美市場回溫帶動下，11月自結合併營收2.92億元，月增達15.61％、年增達67.32％，創2019年12月以來近23月高點。累計前11月合併營收23.29億元、年增15.03％，成長幅度較前10月10.1％持續增加。

伍豐今年除了深耕既有硬體產品市場外，並致力以軟硬整合解決方案產品擴大客源及應用市場。同時，將積極推廣雲平台服務，協助客戶管控POS及周邊硬體裝置，並制定開發雲平台與應用軟體間的橋接服務，擴大平台的應用基礎及範圍。