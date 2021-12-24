崧騰(3484)因部分訂單遞延，明年第1季營運將優於今年第4季，呈現淡季不淡，由於公司在電動手工具機客戶端產品品項持續增加，且電動車部分產品也逐步放量，崧騰表示，明年業績可望再創歷年新高，近期股價強勢大漲，今天盤中股價創下掛牌新高。

崧騰長期與日本專業電動工具機大廠Matika合作，共同開發電源零組件與電源控制模組，近幾年，Matika持續擴大產品應用，從居家修繕市場跨入園藝等新領域，且基於環保及效率考量，DC變頻工具機成為主流，崧騰出貨產品品項也堆疊式逐年增加，電動工具機及變頻家電等產品已躍升為公司營運成長主力。

除電動工具機產品穩定成長，崧騰電動車相關產品也是備受公司期待的，目前崧騰車用產品客戶涵蓋歐洲及美國車廠，公司亦搭配國內電源大廠開發電動車電源相關產品，今年車用產品佔公司營收比重約3%，公司預估，明年車用產品營收可望較今年成長1倍；隨著電動車市場成長，預估電動車相關產品將自2024年到2025年跳躍性成長，成為明年將滿成立30年的崧騰成長新動能。

受惠於客戶產品市佔率及公司交貨品項逐年增加，崧騰業績也自去年展現強勁成長力道，今年前3季稅後盈餘達4.68億元，年增1.17倍，已超越去年全年，每股盈餘達6.71元，累計前11月合併營收為63.55億元，年成長54.77%，儘管第4季因缺料及材料成本上揚，致使營收及毛利率受到影響，但法人預估，崧騰今年獲利仍有機會突破8元，創下歷年新高。

崧騰表示，目前訂單狀況很好，明年第1季可望優於今年第4季，明年營收可望兩位數成長，獲利亦可望優於今年。