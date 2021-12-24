POS廠伍豐(8076)法說營運報喜，表示隨著疫後數位轉型及歐美客戶需求復甦，配合轉型效益逐步顯現，帶動2021年營運顯著回溫，在訂單能見度良好、排程達2022年上半年，且料件幾已備妥下，看好明年營運將持續成長。

伍豐股價10月初下探27元的近5月低點後回升，21日觸及36.3元的5個月高點後高檔震盪。今（24）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.22％至36.3元、蓄勢突破前高，早盤維持逾2.5％漲勢。三大法人本周迄今合計小幅買超47張。

伍豐表示，歐美客戶訂單需求隨著經濟活動復甦而回溫，高毛利產品貢獻增加帶動營收及獲利同步成長。由於疫情使企業加快數位轉型進度，自助結帳、物品辨識、無人商店等應用增加，帶動POS及自助（KIOSK）接單動能強勁，看好明年相關POS需求會再增加。

同時，伍豐近年致力拓展非POS的安卓、自助解決方案及加值服務平台業務，隨著後疫情時代帶動數位轉型專案落地，今年分別新增48、37、26個合作夥伴，帶動安卓系統產品銷售年增1.1倍、自助產品銷售年增33％、加值平台新增上線數量年增36％。

伍豐指出，去年硬體銷售中POS貢獻達9成、安卓及自助合計約5％，今年POS降至約85％，安卓升至10％、自助亦有5％。展望後市，除了POS產品外，各種不同領域的商業合作機會均處於上升趨勢，對明年營運表現優於今年樂觀看待。

針對零組件缺料狀況，伍豐表示，今年以電源管理IC、面板及玻璃等料件較缺，但已可將成本上漲轉嫁給客戶。目前整體料件準備相對充足、可掌握明年上半年訂單需求，預期明年上半年成本及原料供應可望比現在好得多，僅約5％的IC物料仍較吃緊。

伍豐看好安卓產品銷售持續成長，將鎖定物流運輸、倉儲、互動式廣告等市場爭取早期先行者。自助產品目前已穩固切入服務及零售業，規畫每年新切入1～2個新市場，今年將以長照為目標切入醫療保健市場，並透過互惠開放的加值服務平台，發展軟硬整合服務模式。

伍豐表示，公司透過發展軟體加值服務整合硬體銷售，發展「產品即服務」（DaaS）的軟硬整合服務模式持續轉型，以「訂閱服務」模式創造可預期的長期穩定營收，明年將在歐洲部分地區試行，使工業電腦的伍豐轉型為科技的伍豐。