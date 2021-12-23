POS品牌廠伍豐（8076）受惠歐洲解封需求復甦，以及企業數位轉型風潮加速，客戶對POS、Kiosk拉貨動能強勁，帶動下半年營收顯著回溫。展望明年，公司表示，以在手訂單來看，排程達明年上半年，且料件已幾乎備妥，有助業績表現，明年營收將優於今年。

伍豐23日召開法說，今年前3季由於歐美洲地區疫情逐步降溫，客戶端下單轉趨積極，挹注業績明顯回升，累計前11月營收達23.29億元，年增15.03％，並超越去年全年的22.44億元。在毛利率部分，反應產品組合改善與漲價效應，前3季平均為31.07％。

伍豐表示，新冠疫情發展以來，明顯感受到企業加快轉型速度，增加自助結帳、物品辨識、無人商店等應用，POS、Kiosk接單動能強勁。

因應產業趨勢，公司目標將朝三大方向，第一、安卓系統設備滲透率提升，陸續取代Windos、Linux系統，今年出貨約7500台，根據去年相比成長約1倍，預估2022年也有倍增實力，出貨規模達1.5萬台以上。

其次，具零接觸優勢的自動化服務需求提升，客戶拉貨力道強勁，帶動Kiosk系列產品成長快速，零售、服務、金融為前三大應用場景。伍豐規劃每年自助服務將切入1～2個新市場，今年以長照為目標，鎖定醫療保健領域，搭配自有加值服務平台，提供軟硬整合解決方案。

除了硬體銷售之外，伍豐將強化智慧互連平台服務，自今年1月上線以來，有超過2700個設備客戶端採用，首年採推廣方式免費加入，明年起將著重訂閱用戶轉換率，發展推廣軟+硬+服務結合的DaaS（Device as a service）商業模式。

據了解，伍豐今年在三大應用領域皆有所斬獲，包括安卓系統解決方案已成功導入48個新開發商，帶動機台銷售數量較去年同期成長110％；自助服務設備部分也有37個新合作夥伴，銷售數量年增3成，加值服務平台增加26個經銷商，預計明後年業績貢獻更為顯著。

針對缺料問題，伍豐指出，在積極備料之下，明年上半年零組件供應大致沒有問題，僅Power IC約缺5％左右，整體出貨動能可望維持順暢，產能利用率達7、8成，預期到第3季料件短缺情況將有進一步緩解。

法人指出，伍豐POS業績動能強勁，且因歐洲訂單大多屬高單價產品，為反應生產成本，也已與客戶達成調整價格共識，相關效應明年進一步發酵，企業轉型、零售消費復甦趨勢延續，預估明年營收表現將優於今年，獲利同步增溫。