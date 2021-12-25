雲林縣身心障礙團體年節禮盒訂單減少，縣府全力促銷。（張朝欣攝）

雲林縣政府25日在古坑鄉綠色隧道，舉辦「雲林縣優夠讚－身心障礙團體年節禮盒展售會」，協助身心障礙團體行銷年節禮盒，今年因疫情影響導致訂單減少，呼籲社會大眾過年送禮多加訂購，給予身心障礙者最直接的支持，讓他們可以靠自己的努力自力更生、實現夢想。

身心障礙團體及庇護工場今年因疫情影響，無法四處擺攤促銷，以致於所生產的禮盒銷售量受到很大衝擊，縣府因此舉辦此次活動，雲林縣長張麗善到場協助促銷，身心障礙者大受鼓勵，在寒冬細雨中賣力請大家試吃，吸引不少民眾捧場。

張麗善表示，身心障礙團體為了自食其力，每年春節前都會推出各種禮盒，身心障礙者雖然行動不如一般人靈活，但在製作過程中都非常用心，別人訓練1小時就可上手的工作，他們要花2至3倍時練習，這種努力與精神，值得大家敬佩與支持。

張麗善說，現場各項產品都是非常實用的禮品，包括身心照護協會的香草茶、圓夢庇護工場喜望禮盒、糧莘庇護工場紅藜地瓜酥禮盒、聽語障福利協進會春日QQ雪花餅禮盒、金健康庇護農場樟湖茶禮盒、慶興基金會緣享蘭花場蘭花組盆栽等，用來送禮兼作愛心，讓新的1年大家都更好。

縣社會處處長林文志指出，縣府多年來透過《身心障礙者權益保障法》，持續以公務預算及公益彩券盈餘分配款補助，優先採購身心障礙團體的產品，讓身心障礙朋友們能夠走入人群、融入社會，疫情與寒冬中更須要大家共襄盛舉，用實際行動讓社會更溫馨祥和。