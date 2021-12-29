西拉雅國家風景區管理處處長許主龍（左）、台南市政府觀旅局長郭貞慧（右）到場行銷「繽紛藝境旅遊線」在地業者的伴手禮好物。（張毓翎攝）

西拉雅管理處這次邀請旅遊美食作家溫士凱走訪繽紛藝境旅遊線，以國際視角發掘在地美景並撰寫成書。（張毓翎攝）

西拉雅國家風景區管理處歷時近2年的「西拉雅繽紛藝境旅遊線整體規劃暨產業培力計畫」，29日在官田遊客中心舉辦成果發表會，走馬瀨農場的牧草麵禮盒這次入選標竿商品的輔導，透過包裝設計重新詮釋呈現，上架後買氣大增，創造1天220盒高銷售紀錄，與舊款相比，新款銷售量成長10至15倍。

「西拉雅繽紛藝境旅遊線整體規劃暨產業培力計畫」範圍涵蓋台南大內區、山上區、新化區、南化區、左鎮區、玉井區等區域，昨日成果發表會上，會中呈現「觀光產業資源盤點」、「產業升級培力工作坊」、「標竿商品遴選及聯合商品開發」、「地方體驗旅行套裝行程」、「平面旅遊書出版」成果。

其中標竿商品輔導的部分，西拉雅管理處處長許主龍說，這次舉辦標竿商品徵選活動，吸引眾多特色業者報名爭取，最終獲選有盛發食品行的芒果乾、石子瀨社區發展協會的酪梨籽麵、走馬瀨農場的牧草麵、街役場古蹟餐坊粉鑽緞帶拌麵等及湛露絞胎小瓷盤。

走馬瀨農場客務經理蔡佳村表示，過去農場牧草麵包裝較簡易，平均每個月大約賣10盒，外包裝經過這次重新設計後，成為園區超夯的伴手禮品，遊客來這裡旅遊，不少人離開前會特地買幾個回家送人，有些企業團體也會訂購來送禮。

另外許主龍也提到，西拉雅管理處這次邀請旅遊美食作家溫士凱走訪繽紛藝境旅遊線，以國際視角發掘在地美景並撰寫成書，印製1500本上架販售，提供旅客參考。