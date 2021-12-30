格柵搭配植栽整體呈現空間的活潑性。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

坡原有73條凌亂管線透過與居民溝通協調，移除38條，變身另類裝置藝術。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山林鐵奮起湖車站海拔1403公尺，因獨特的林鐵、自然景觀是許多民眾到嘉義的必訪之地，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處為優化車站周邊景觀，斥資2350規畫改善工程，以減量設計的方式，讓車站景觀「返璞歸真」，今年12月底完工。

教授陳玉峯2004年「奮起湖、大凍山區植被」的調查研究報告指出，奮起湖地處亞熱帶闊葉林，考慮暖化趨勢，氣溫已升高1度C左右，植物生長海拔上升約200公尺，設計師吳書原因此選擇台灣楓香、烏心石、樟葉楓、大花曼陀羅、阿里山十大功勞等原生植栽，並在奮起湖車站護坡處進行土壤改良，提供植栽良好的生長環境，用最自然野放的方式，讓土壤中的種子自行生長出屬於奮起湖區域的原生種植栽，恢復最自然的山林樣貌。

林鐵及文資處副處長周恆凱指出，這次也移除過去添加的人工設施及梳理周邊景觀，將車站與月台裝飾物移除，整體塗料選用在自然環境中最不突兀的抿石子灰為主調，還給山林原有的色彩，原先邊坡原有73條凌亂管線，也透過各式會議、親自拜訪與在地居民溝通協調，將管線編號，讓民眾指出已經沒有使用的管線共38條移除，其餘則重新整併、排列、清洗及上漆，變身另類裝置藝術。

早期為維持蒸汽火車運轉，需添加燃煤，因此車站旁會設置加煤台，以人工鏟進蒸汽火車的鍋爐內，並在列車停靠時，添加行駛所需的燃煤料，後來蒸汽火車不開行後就不再使用。周恆凱說，奮起湖加煤台周邊原先雜草叢生，整修後使用透空格框的材質，讓遊客可以走到旁邊參觀，現場也增設解說牌，成為重要的歷史教育基地。