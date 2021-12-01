雲林縣捕蜂捉蛇服務12月1日起全天不打烊。 （雲林縣政府提供）

雲林縣捕蜂捉蛇服務12月1日起全天不打烊。 （雲林縣政府提供）

雲林縣捕蜂抓蛇業務從1日起全天候委外廠商服務，減輕消防人員晚間到清晨的工作負擔，另外新增台灣獼猴、白鼻心、綠鬣蜥、鱷魚4種野生動物通報移除工作，縣府農業處表示，嘉義縣的綠鬣蜥數量暴增是殷鑑，盼民眾一發現就通報，避免族群繁衍。

雲林縣捕蜂捉蛇業務白天上班時間由縣府農業處委外捕捉，假日或晚上10點後改由消防局協助，但消防局救災緊急，縣府擬於今年9月全部轉包給廠商，因利潤不高多次流標，最近終於發包。

農業處指出，基於民眾對於報案方式之信任與熟悉度，遇到蜂蛇案件時仍撥打119通報，會請廠商到現場處理。

12月1日起新增的台灣獼猴、白鼻心、綠鬣蜥、鱷魚移除工作，請打1999縣府專線處理。

副處長蔡耿宇指出，台灣獼猴騷擾本縣民宅、社區的案件一年約20至30案，以往由動植物防疫所與該處森林保育科人員合作誘捕，但設備與成效都不及專業廠商，因此一併委託廠商。

蔡耿宇表示，綠鬣蜥被列入加強移除對象是以嘉義縣為殷鑑，防患於未然，加強移除以預防數量暴增。鱷魚、白鼻心出沒也都曾有民眾通報，案件數不多，通報就抓。

據了解，廠商移除的報酬一隻蛇約2000元、虎頭蜂巢2000元、一般蜂巢800元、台灣獼猴及鱷魚和綠鬣蜥都是500元。