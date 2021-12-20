全球股市震盪拉回，台股盤中指數大跌逾150點！

新冠肺炎Omicron變種病毒全球疫情持續延燒，且高通膨壓力致使美國聯準會(Fed)12月決策會議展現至少10年來最鷹派態度，為全球股市投資增添變數，今天台股雖然因公投結束，早盤無畏上周五美國道瓊工業指數重挫及亞股全面拉回以紅盤開出，盤中亦有台橡(2103)、大恭(4706)、大宇資(6111)、辣椒(4946)、麗臺(2465)、益安(6499)、旭軟(3390)及生華科(6492)等中小型股亮燈漲停，太陽能族群茂迪(6244)等亦受惠於公投結果強勢走高，鋼鐵類股也相對強勢，但美股盤前期指持續下探，投信結帳及逢高獲利了結賣壓湧現，台積電(2330)開平後下殺失守600元關卡，之前人氣指標股藥華藥(6446)盤中股價跌停，德微(3675)等走弱，上周獲外資調高目標價至2600元的大立光(3008)也由紅翻黑，股王矽力-KY(6415)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)及力旺(3529)等千金股全面走跌，拖累台股指數由紅翻黑，並一路下探17646.39點，盤中指數大跌逾150點，截至11點35分為止，加權股價指數約17671.8點，下跌140.79點，成交量約1743.71億元；OTC指數為229.24點，下跌1.21點，成交量579.12億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.66%，其次是玻璃類股及電線電纜類股，分別上漲1.2%及1%，表現較差者為運輸類股、半導體類股及汽車類股，其中運輸類股下跌1.31%，半導體類股下跌1.22%，汽車類股下跌1.21%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲2.77%，表現最差為光電類股、下跌2.14%。

就技術面來看，全球通膨壓力浮現，美國聯準會(FED)利率政策轉向鷹派，美股震盪劇烈，台股面臨18000點關卡亦逢居高思危賣壓，上周五加權股價指數以17812.59點作收，累計一周小跌13.67點，跌幅約0.07%，周K收十字線，日均量為2983.8億元；OTC收盤指數為230.45點，累計一周上漲0.05點，幾乎與前一周收盤持平，周K亦收十字線，日均量997.43億元；今天台股受到上周五美國道瓊工業指數重挫及亞股走弱拖累，指數開高走低，盤中大跌150點，失守17700點；上周台股指數跌破17600點後，逢低買盤強勁，並進逼至17800點之上，但今天又因全球股市走弱回防17650點，相較之下，櫃買指數較為強勢，上星期月線點到為止，隨即連下兩城創新高，今天盤中指數也是呈現高檔震盪，多頭架式十足，雖然目前台股整體技術面及籌碼面偏多，但國際股市因通膨及新冠肺炎疫情震盪劇烈，成為台股挑戰18000點的絆腳石，預估本周台股指數將在17500點至17900點區間震盪。

分析師表示，美國聯準會(Fed)12月決策會議趨於鷹派在市場預期中，且全球經濟朝向穩定復甦，全球股市雖然趨於震盪但未走向空頭，考量外資11月單月淨匯入新台幣1700億元，潛在買盤伺機而動，且主計處上修台灣今明年GDP，多家重量級公司11月營收亮麗，搭配政府釋出新的委外代操額度，年底集團及法人作帳啟動，雖然美股上周五回檔，但無礙台股多頭格局，建議布局高殖利率概念股、科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

開發金(2883)受惠旗下中華開發資本處分大樓獲利入帳，再加上中壽部分現金股利入帳，前11月稅後每股盈餘2.23元，公司計畫 今年12月27日將中壽納為100%持股子公司，ROE進一步提升，且今年獲利創新高，明年現金股利配發可期；欣興(3037)增加2022年資本支出，暗示ABF需求持續強勁，法人預期整體供需結構在Eagle Stream新平台採用異質整合封裝後，ABF需求層數將倍數提升，導致供給缺口持續擴大，又欣興2022年下半年楊梅新廠產能開出後，ABF產能持續攀升，可望持續帶動產品組合轉佳，均是可逢低佈局標的。