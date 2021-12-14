嘉義縣是每年「台灣國產精品咖啡豆評鑑」得獎最多的縣市，以去年為例，20個得獎名單中，嘉義縣就囊括了14座獎項。嘉義縣府為讓在地咖啡農建立更長效的競爭優勢，策劃為期3年的「嘉義縣咖啡建置計畫―啡嚐嘉義」，邀請全縣咖啡農參與，進行咖啡生產技術的革新，及建構嘉義縣咖啡品牌莊園特色，積極將咖啡產業朝向咖啡莊園標準化、國際化的目標邁進。

今（14日）於COFFEE TO咖啡館舉行的「啡嚐嘉義・咖啡MEET境」嘉義縣嚴選品牌莊園咖啡周，以產地莊園特色，塑造咖啡人文聚落，同時將環境保育與生態風景故事化。

嘉義縣長翁章梁，與杯測成績超過80分的嘉義咖啡業者合影。（品牌提供）

嘉義縣翁章梁縣長也北上親自主持，除頒發杯測證書，給包含卓武山咖啡農場、名陽園、科子林咖啡莊園、青葉咖啡莊園等杯測成績超過80分的業者外，還擔任一日咖啡師，向北部民眾推廣嘉義縣的優質咖啡。

「啡嚐嘉義・ 咖啡MEET境 」嘉義縣嚴選品牌莊園咖啡周，即起至12月24日，每個平日下午，於台北COFFEE TO咖啡館舉辦兩場講座，將邀請咖啡職人，與嘉義咖啡莊園主人對話，講述關於咖啡產地、栽種、加工處理、風物等特色。現場同時進行咖啡沖煮及試飲，滿足參加民眾的五感體驗。

嘉義咖啡－科子林波旁卡杜拉。（品牌提供）

期間每日提供40個名額供民眾網路報名，預計400人可免費體驗這場豐富的嘉義咖啡莊園之旅。活動地點：Coffee To咖啡館（台北市中正區忠孝西路一段70號1樓）報名連結 https://reurl.cc/731xZk