彰化縣衛生局8日下午2時至4時30分，在全聯6個分店和家樂福彰化店進行莫德納疫苗接種服務。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局8日下午2時至4時30分，在全聯6個分店和家樂福彰化店進行莫德納疫苗接種服務。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局8日下午2時至4時30分，在全聯6個分店和家樂福彰化店進行莫德納疫苗接種服務。（吳敏菁攝）

為了提升COVID-19疫苗覆蓋率，彰化縣衛生局8日下午2時至4時30分，在全聯6個分店和家樂福彰化店進行莫德納疫苗接種服務，還送禮券、贈品，相當熱絡，7站約300人施打。12日下午2時至4時30分在彰化火車站前廣場，還要再加開施打站，提供第1、2、3劑AZ、BNT、莫德納及高端四種疫苗，並安排通譯人員協助外籍朋友接種。

彰化縣長王惠美8日分別前往永靖新興店及家樂福彰化店關心施打情形，鄉親有的等了很久，對於可以就近施打，又有禮券、贈品可拿，相當開心。

王惠美預告， 12日在彰化火車站前廣場，將再加開疫苗施打站，提供第1、2、3劑AZ、BNT、莫德納及高端四種疫苗，現場將安排菲律賓、印尼、泰國及越南等，4國通譯人員，協助外籍朋友，鼓勵外籍移工、逾期停居留失聯移工及一般逾期停居留之外來人口，踴躍接種。

王惠美表示，彰化縣第一劑疫苗覆蓋率已超過80％，第二劑也已超越60％，朝第二劑疫苗覆蓋率80％的目標邁進，謝謝全聯及家樂福的協助，提供場地及贈品，今天在每個施打站的前150名，衛生局都有加贈100元的禮券，全聯、家樂福也都加碼贈送贈品，過年即到，屆時返鄉的鄉親多，可能是風險較高時期。

家樂福彰化店經理陳晉熙表示，這次彰化縣衛生局贈送1百元禮券，彰化家樂福再加碼價值1百元的贈品，包含3個無添加物完全天然的麵包、竹炭礦泉水、還有1個限量版的迷彩口罩。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，另因應農曆年節返臺人潮，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第二劑及第三劑間隔為5個月。並提醒10月1日起亦開始接種流感疫苗，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，接種前應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡等身分證明文件，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史。