美國生技藥廠莫德納（Moderna Inc）將在澳洲生產mRNA（信使核糖核酸）疫苗，年產量最多可達1億劑，這座澳洲廠將成為莫德納在美國和歐洲以外最大的生產設施之一。

這是西方mRNA疫苗公司在亞太地區第二個此類的建廠計畫，突顯出各國政府在初期吃盡新冠疫苖嚴重短缺的苦頭後，正積極推動於本地生產疫苖的計畫，好為將來可能爆發的疫病威脅進行超前部署。

澳洲總理莫里森周二宣布，這座位於維多利亞州的工廠預計於2024年開始投產，每年可生產多達1億劑mRNA疫苗。他表示：「透過這個新的夥伴關係，我們澳洲將建立起製造這些疫苗的『主權能力』（sovereign capacity）」。

莫里森未具體說明這項協議的財務細節，但澳洲媒體報導這個建廠計畫約為20億澳元（約14.3億美元）。

莫德納今年10月宣布擬投資5億美元在非洲設廠，預計每年可在當地生產多達5億劑mRNA疫苗，包括其新冠疫苗。

BioNtech今年5月宣布將在新加坡設立新廠，預計於2023年投產，其mRNA疫苗年產能將達到數億劑。

韓國在與莫德納達成新冠疫苖的裝瓶代工協議後，也正設法吸引mRNA疫苗製造商前往當地設廠生產。

在發布這個消息的同時，澳洲新南威爾斯州公布自10月初結束近4個月的封鎖以來最高的單日新增確診數。儘管確診數再度暴增，但當地政府表示，自周三起放寬雪梨限制措施的計畫如期進行，並敦促民眾接種加強針以預防Omicron變種病毒。

目前澳洲近9成16歲以上人口已經接種兩劑疫苗，在出現Omicron感染病例後，該國已經縮短接種加強針的間隔時間。