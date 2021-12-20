追加第三劑不限廠牌 24日起開放18歲以上、間隔滿5個月者施打

中央流行疫情指揮中心今天宣佈，周五起開放年滿18歲的民眾接種新冠疫苗追加劑，廠牌包含莫德納、BNT、高端，其中莫德納追加劑建議接種半劑量，BNT建議接種全劑量，而高端疫苗則建議接種全劑量，衛福部長陳時中特別提醒，目前高端尚未獲世界衛生組織（WHO）承認，建議追加劑要打高端的民眾想清楚。

ACIP昨天召開專家會議，建議第二劑接種滿五個月的民眾，施打追加劑，其中六十五歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員及高風險工作者、容易感染及疾病嚴重風險者，都應優先接種追加劑。

指揮中心表示，目前提供的第三劑品牌排除AZ，但若對其它廠牌疫苗曾有不良反應者，經醫師評估後可考慮接種AZ疫苗。

此外，周五也同步開放所有第二劑疫苗進行混打，建議第一劑接種AZ的民眾，第二劑可選莫德納、BNT、高端，間隔至少達八周；第一劑接種莫德納、BNT的民眾，第二劑可選不同廠牌之mRNA疫苗、AZ、高端，至少隔四周；第一劑選擇高端的民眾，第二劑則可選mRNA疫苗，同樣需間隔四周。