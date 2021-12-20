國光生(4142)四價流感疫苗遍地開花，中國大陸藥證預計明年初可到手，而中東和墨西哥也將納入銷售版圖，全力衝刺國際市場；另外，透過印尼新冠疫苗臨床試驗及建廠規畫，與新加坡合資公司深耕東南亞，國光生明年致力深化國際代工服務，將優質的國產疫苗銷售全球。

國光生表示，國光今年供應超過360萬劑四價公費流感疫苗，約占58%；除了台灣，國光四價流感原液今年俄羅斯開賣，明年第一季中國藥證可望到手，東歐、亞洲市場將再擴大；另外，為積極拓展銷售版圖，國光流感疫苗已陸續在東協各國及中東多國提出藥證申請，其中約旦、巴基斯坦藥證預計明年到手。

明年國光流感疫苗將進軍拉丁美洲市場，國光生指出，國光將與墨西哥簽訂銷售合約，明年將出貨墨西哥，同時展開藥證申請作業，由於墨西哥位於拉丁美洲，國光現有的四價流感疫苗為北半球流感病毒株，只需更換病毒株即可生產南半球流感疫苗，未來可望進一步拓展南美洲的南半球流感疫苗市場。

國光積極擴展流感疫苗市場之餘，隨著第二條充填包裝線啟用及細胞培養廠完工，國光將深化多元國際代工服務，除了現有天道、賽諾菲代工業務外，今年與國際針劑大廠BD簽訂合作備忘錄後，陸續展開國際合作，包括澳洲、日本、韓國已有國際代工業務進入排程，目前第二條產線已滿載，國光正著手規畫台中第二廠區建置作業，明年起營運成長可期。