本周日荷蘭主要大城市街道空無一人，該國政府快速地進行嚴格社交封鎖管制，希望能遏止新冠病毒的擴散，而此也導致民眾的聖誕節計畫遭到打亂。

荷蘭總理Mark Rutte在周六宣布，從周日開始全國封城，到至少1月14日為止，除了必要商店以外，所有其它商店都要關閉，例如餐廳、理髮店、健身房、博物館和其它公共場所。

新的限制包括禁止兩人以上外出聚會。周六許多民眾趕在最後一刻外出買禮物，以及去理髮。

荷蘭酒店服務協會表示，在這最重要的月份關閉所有飯店和酒館，令人難以置信。

荷蘭在11月開始實施夜間宵禁，染疫人數從高位下降，但Omicron病毒的到來，正迅速成為最大的感染來源。

義大利疫情也在燃燒中，據當地媒體周日的報導，義國總理Mario Draghi預定在12月23日與部長們召開會議後，可能會有新措施，要求疫苗接種者進出擁擠場所例如電影院和戲院時，還要再另外進行檢測；另外戶外也新規定必須戴口罩。

依照目前規定，疫苗接種者或近期從該疾病康復者，可以出示健康通行證，自由地進出酒館和戲院等場所。

政府科學顧問Franco Locatelli周日說，即使在戶外，民眾也必須配戴口罩。

義大利晚郵報(Corriere della Sera)的報導，義大利已經強制要求醫療工作者、學校工作人員、警察和軍隊接種疫苗，從1月起，義大利可能將接種疫苗的義務擴大到所有勞動工作者。