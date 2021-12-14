彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富(左起)代表公會捐贈一輛小型消防水車給和美消防分隊，彰化縣長王惠美代表受贈，強調新科消防局長施順仁會更用心傾聽基層消防隊員心聲。（謝瓊雲攝）

彰化縣不動產開發商業同業公會為回饋地方，14日上午在彰化縣政府前廣場，由理事長吳水富捐贈1輛價值約420萬元小型水箱車給彰化縣消防局，彰化縣長王惠美親自代表受贈，她指政府資源有限、民力無窮，感謝各界對彰化打火弟兄的相挺，企盼新上任的施順仁局長傾聽消防隊員的心聲，兼顧安全與生活品質及消防訓練，大家一起努力。

彰化縣不動產開發商業同業公會長年慷慨捐助彰化市、員林市的救護車，2013年、2016年各捐贈1輛，2017年至2019年之間，合計再捐出6200個住宅用火災警報器。

理事長吳水富表示，公會為提升彰化縣的消防救災能力，響應王惠美縣長的號召，並在林宗翰議員建議下，此次再捐贈1輛小型水箱車，給和美消防分隊使用。公會秉持取之於社會，用之於社會，彰化縣非六都、經費拮据，在縣府支持鼓勵下，彰化縣不動產產業持續蓬勃發展，未來也將持續秉持公益精神，提供更多資源回饋社會。