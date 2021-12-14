Omicron變異株來勢洶洶，胸腔暨重症科醫師黃軒今分享最新研究數據指出，AZ混打BNT或打兩劑BNT對Omicron中和抗體反應雖不錯，但仍不是很理想，應趕緊打第三劑或重新設計疫苗。而英國衛生局的初步研究發現，打三劑BNT保護力可升至75％，兩劑AZ＋BNT也有70％的保護力。至於曾感染過新冠其他變異株的民眾也別輕忽，研究顯示這些人體內的中和抗體對Omicron的反應都很差。

黃軒今在臉書發文表示，最近國外有研究小組，蒐集打過各廠牌兩劑疫苗者的血清，其中和抗體對Omicron有多少影響，同時也蒐集染疫後康復者與超級免疫者的血清來作比較。

黃軒透露，染疫後自然康復者的血清共蒐集25人，其中有10人感染Alpha、8人染Delta、7人染Gama；而完整打兩劑疫苗的血清共蒐集60人，其中包括打兩劑莫德納10人、兩劑AZ也是10人、兩劑BNT疫苗則有20人、AZ混打BNT也是20人；另外研究人員也找了10名超級免疫者。

結果發現，與其他變種病毒（Alpha、Beta或Delta）相比，各廠牌的疫苗都對Omicron變異株的中和抗體反應能力較弱。其中AZ混打BNT或接種兩劑BNT，會比接種兩劑AZ疫苗，有更好的中和抗體反應。

黃軒指出，那些曾經感染過其他變種病毒的人，自然康復後的血清，其中和抗體一律對Omicron變異株的反應都很差；而超級免疫者與接種兩劑BNT的人，雖然對Omicron有不錯的中和抗體反應，但還是比對Delta的數據差。

黃軒表示，AZ混打BNT或打兩劑BNT的族群，面對Omicron雖然有不錯的中和抗體反應，但仍舊不是很理想，因此研究人員也建議要趕快打第三劑加強針，且未來可能也需要新設計的疫苗，才會有更多的保障。

黃軒補充說，所謂的中和抗體是一種用於防止細胞被某種抗原或感染原侵害而具有保護力的抗體；其原理是通過抑制乃至中和它們的某種生化作用。

此外，黃軒也引述英國衛生安全局（UKHSA）的研究指出，針對581名完全接種AZ與BNT卻仍感染Omicron的民眾進行初步分析發現，疫苗對Omicron輕症的保護力遠低於Delta，不過，只要打完第三劑疫苗，對輕症感染的保護力可提升至70至75％。

根據初步研究報告的結果，打滿兩劑BNT疫苗的25周後：對Delta的保護力還有60%、對Omicron的保護力卻只剩40%；打兩劑AZ滿25周後，對Delta的保護力只剩40%、對Omicron保護力剩不到10%；打三劑BNT面對Omicron的保護力可提升至75％；打兩劑打AZ加BNT，保護力則可上升至70％。但這些只是初步觀察到的效果，未來仍需更多人體臨床科學證據才能證實。