國道一號北上123公里處、苗栗頭屋路段今（18日）上午9時許發生4車因不明原因發生碰撞，其中1輛自小客車直接衝出護欄、跌落邊坡，1名駕駛因此受傷，目前警消已經趕往現場積極搶救中，至於事故詳細發生原因，仍有待後續調查釐清。