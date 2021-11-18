國1北上苗栗段4車連撞 1車衝出邊坡釀1傷 11:032021/11/18 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上123公里處、苗栗頭屋路段今（18日）上午9時許發生4車因不明原因發生碰撞，其中1輛自小客車直接衝出護欄、跌落邊坡。（即時路況資訊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上123公里處、苗栗頭屋路段今（18日）上午9時許發生4車因不明原因發生碰撞，其中1輛自小客車直接衝出護欄、跌落邊坡，1名駕駛因此受傷，目前警消已經趕往現場積極搶救中，至於事故詳細發生原因，仍有待後續調查釐清。 騎士撞飛腳踏車褲子滑落 內褲曝光網嗨翻：見紅了 傳播妹喝掛暗巷內遭車震性侵 開車男看著麻吉逞獸慾也重判 彰化掃把哥嗆「好膽下車」遭噴霧洗臉KO秒鑽車內 #4車 #衝出 #發生 #北上 #國1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國一南下內壢段聯結車意外釀1傷 匝道封閉時速僅30 07:452021/11/18 社會 快訊／電車線掉落 台鐵大山-後龍間路線中斷 得花2小時搶修 08:072021/11/18 生活 挺公投 秋鬥行腳到台南 蘇偉碩凱道開講 04:102021/11/18 政治要聞 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型嚇：駕駛來頭不小 08:502021/11/18 社會 騎士撞飛腳踏車褲子滑落 內褲曝光網嗨翻：見紅了 10:492021/11/18 社會 美匯率報告延遲 台續列加強觀察名單機率高 04:102021/11/18 財經要聞 長榮鋼賣出長榮航 處分利益達1.45億元 08:562021/11/18 財經 陸電動自行車自燃事件頻傳 社會憂心吞噬公共安全 09:292021/11/18 兩岸 航空貨運夯 遠航拚復飛轉型 04:102021/11/18 產業．科技 傳播妹喝掛暗巷內遭車震性侵 開車男看著麻吉逞獸慾也重判 10:282021/11/18 社會 第三代半導體來電 漢磊沾光 04:102021/11/18 證券．權證 Burberry電動機車 享受暢快人生 04:102021/11/18 時尚消費 大陸國家安全部幹部 罕見亮相央視新聞聯播 10:492021/11/18 兩岸 社會熱門新聞 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型嚇：駕駛來頭不小 - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 高麗菜田一夜被割光 11公嬤犯案原因曝！ 警續追上百名共犯 - 社會 老公想去「換妻俱樂部」 不答應就離婚 她崩潰：我太保守嗎？ - 社會 夜市嫩妻戀隔壁攤大叔 他傳「叔叔是打砲工具嗎」洩姦情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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