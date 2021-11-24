眠月線是阿里山林業鐵路支線，目前已無火車行駛，因景色優美疫情趨緩後吸引許多民眾申請進入，但自10月25日至今已發生4起意外事故，加上玉山等地也有不少山域救援案件，救難人員疲於奔命，呼籲山友應做好相關評估，避免發生意外。嘉義林管處也因此研議降載進入人數。

眠月線歷經921大地震及莫拉克風災而崩塌中斷，災後非屬一般整建步道，因保留自然原始風貌，近年成為山友的熱門路線，因路經台灣一葉蘭自然保留區，需事先上網申請，目前每日放行人數為500人。嘉義林管處副處長李定忠表示，針對近日眠月線一連發生幾起意外事件，為降低路線交會風險，林管處研議降載台灣一葉蘭自然保留區每日申請核准人數。

根據嘉縣消防局統計，去年山域事故共18件，今年至今已發生26件，7月底解封至今已發生12件，地點包括玉山9件、眠月線4件、水漾森林4件、豐山3件及其他6件。消防局副局長蔡建安表示，山林步道及鐵道因為天氣濕冷，都有相當的危險性，並非一般的健行步道，山友除評估自身身體狀況、做好充足登山準備外也應慎選登山路線，避免發生事故。

蔡建安說，眠月線4.6公里處第1號隧道至石猴車站間，因手機無任何訊號，一旦發生事故，山友需步行至第2號隧道與第1號隧道間搜尋手機訊號，報案時間推遲，可能錯失救人先機，且山域救援需動員大量人力還需整備裝備、器材，出勤一趟需耗費半天以上時間，相當費時費力，強烈建議民眾雨季或下雨期間不要冒險進入眠月線。