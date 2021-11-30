嘉義縣阿里山鄉眠月線因景色優美吸引許多民眾前往，但也因此意外頻傳，今天晚上又傳出意外，已是10月25日至今第5起，據了解是1名山友因炊事不慎燙傷求援，因天色已黑，救難人員出勤風險倍增，但仍得摸黑上山執行任務。
嘉義縣消防局今天晚上7點28分左右接獲報案，指眠月線21號橋附近有1名29歲男子疑似因炊事不慎燙傷，立即派遣阿里山及奮起湖兩分隊人員前往，目前救難人員正在準備前往中。
嘉義縣阿里山鄉眠月線因景色優美吸引許多民眾前往，但也因此意外頻傳，今天晚上又傳出意外，已是10月25日至今第5起，據了解是1名山友因炊事不慎燙傷求援，因天色已黑，救難人員出勤風險倍增，但仍得摸黑上山執行任務。
嘉義縣消防局今天晚上7點28分左右接獲報案，指眠月線21號橋附近有1名29歲男子疑似因炊事不慎燙傷，立即派遣阿里山及奮起湖兩分隊人員前往，目前救難人員正在準備前往中。
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