小貨車駕駛撞上分隔島路燈，車頭凹陷，駕駛也不幸身亡。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

小貨車車頭嚴重毀損。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

小貨車車頭嚴重毀損。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

35歲廖姓男子4日晚間在新營夜市擺攤，凌晨駕駛小貨車要返回高雄茄萣時，行經中山高台南仁德段往台86線匝道上，自撞分隔島路燈，車頭嚴重擠壓凹陷，廖男被救出時，已無生命跡象，車上另名擺攤夥伴、60歲女子牙齒斷裂數顆但沒有生命危險。國道警察第四大隊指出，由於駕駛身亡、乘客也目前無法說話，確切車禍肇事原因仍待調查釐清。

台南市消防局5日凌晨3時4分接獲86線往西7.8公里處發生車禍，車上人員受傷受困，台南、高雄出動仁德、文賢、歸仁分隊、路竹分隊消防人車共8車17人前往搶救。現場救出60歲女乘客及35歲廖男脫困，但廖男已無呼吸心跳，女乘客則牙齒斷好幾顆，所幸沒有生命危險。

警方指出，廖男昨晚在新營夜市擺攤，收攤後駕車返回高雄茄萣住處，未料，卻在國道發生這起死亡車禍。警方從現場研判，小貨車車頭嚴重擠壓變形凹陷，左前輪破裂，研判是撞上分隔島後，導致輪胎爆胎，又甩尾撞上路燈，撞擊力道相當大，至於確切肇事原因仍待進一步調查釐清。

小貨車撞上路燈，車頭嚴重毀損。（警方提供／曹婷婷台南傳真）