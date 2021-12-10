離譜！突然內切違規迴轉 混凝土車為閃避「三寶」貨車失控自撞

嘉義縣大林鎮162縣道與大埔美園區五路路口，前天早上發生混凝土車自撞電桿及路樹翻覆事故，根據路口監視器顯示，該混凝土車是為了閃避突然切換車道在路口違規迴轉的貨車才失控自撞，有業者就表示「碰到三寶真的很衰」。

嘉162縣道與大埔美園區五路的十字路口8日上午9點10分左右發生混凝土車自撞後翻覆事故，警方與消防隊獲報後到場處理，將受困在駕駛座的混凝土車林姓駕駛救出送醫治療，幸無大礙。

據了解，經過的民眾以為該駕駛是精神不濟自撞，但警方調閱路口監視器發現罪魁禍首是一輛違規迴轉的貨車，讓混凝土車同業直搖頭，認為這種狀況太離譜了，不過是否能求償目前還是未知數。

警方調查，小貨車林姓男駕駛沿嘉162縣道西向外側車道由東往西行駛，行經大埔美園區五路路口時，在路口處突向左變換車道，跟著後面的預拌混凝土車的林姓駕駛見狀緊急向右變換車道閃避，才失控自撞電桿及路樹，將追究小貨車駕駛林男的違規迴轉行為。