查封土地現由全聯、銀行及醫療院所承租中。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分署阮蕙芳執行官（右一）赴查封土地現場查勘土地使用情況。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化61歲林姓男子，慣性酒駕，駕照被註銷，仍多次借車，闖紅燈、不在規定車道行駛等違規樣樣來，累計罰款達60萬2208元，摘下滯欠道路違規罰款全國第一，還一再拒繳，直到承租全聯、銀行等黃金地段土地要被查封了，才趕緊繳納。

彰化分署表示，去年9月間成功執行全國酒駕第1名的林姓義務人滯欠91萬餘元罰鍰後，彰化林先生積欠60餘萬，躍居第一，林男慣性酒駕，名下早已無車輛，但仍多次向親友借車違規駕駛，還使用註銷駕照駕駛汽機車，總滯欠金額高達60萬2208元。多次催繳仍不履行，展現對國家法治「高度敵意」。

彰化分署主任胡天賜表示，移送機關今年10月19日將林男案件移送彰化分署執行，發現他在彰化火車站附近，有筆面積294平方公尺的土地，公告現值2000餘萬，屬黃金精華地段，地上現由全聯、多家銀行及診所承租中，應有豐富的租金收入，11月5日發函地政機關查封該筆土地，林為避免土地被拍賣，才緊急籌款，請他的母親在12月7日以匯款方式一次繳清。

胡天賜表示，12月14日執行官將塗銷查封登記公文親自送達，原想藉機規勸千萬別再犯。但林男不在家，他的家人代為簽收，表示林因經商失敗壓力過大，近年來因情緒抑鬱，才會多次向家人借車在外兜風解悶，紓解壓力。

彰化分署分析去年成功執行的全國酒駕第1名以及這件案件後，發現兩個案件都是駕照因交通違規註銷，還繼續向朋友家人借車違法駕駛。類似這種違規案件，除非立法處罰違法借車的朋友家人，否則恐怕無法根治。

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