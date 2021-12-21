是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布推出雷達場景模擬器，讓汽車製造商可直接於實驗室中測試複雜的真實駕駛情境，以全面提升自動駕駛測試效率。在實驗室中進行全場景模擬，對於開發穩固可靠的雷達感測器和演算法，以加速實現先進駕駛輔助系統（ADAS）／自動駕駛（AD）功能，極為重要。

是德科技全場景模擬器將數百個微型射頻前端，整合到一個可擴充的模擬螢幕中，讓工程師最多可模擬512個物體，模擬距離最近可達1.5公尺。

對汽車製造商而言，測試自動駕駛演算法是一項極度複雜的任務，如未謹慎處理，可能引發安全問題。 是德科技雷達場景模擬器提供全場景顯示功能，讓工程師能以寬廣的連續視野（FOV）模擬近距和遠距目標，並且利用複雜的多目標情境，快速測試自動駕駛系統中的汽車雷達感測器。

該模擬器採用具專利的目標模擬技術，讓汽車OEM製造商能夠輕易偵測物體，以便模擬真實的交通情境。這項技術具有下列優點：

一.縱觀全貌：有了此模擬器，雷達感測器便能以更寬廣的連續視野，快速偵測更多近距和遠距目標。如此可彌補雷達視野不足之處，並改善演算法訓練成效，以便在密集、複雜情境中，偵測並辨識各種不同的物體。如此一來，自動駕駛汽車可看清全貌，而不是僅根據測試設備所看到的，來制定決策。

二.針對複雜的真實情境進行測試：如果僅以少數目標來測試雷達感測器，其駕駛情境視野會不夠完整，而且無法呈現真實情境的複雜性。有了是德科技雷達場景模擬器，OEM製造商可在各種不同變數下，包括交通流量密度、速度、距離，以及不同的目標數量，在實驗室中輕鬆模擬真實駕駛情境。此外，製造商可及早測試從一般到極端案例的各種情境，進而將風險降到最低。

三.加速學習：是德科技雷達場景模擬器提供確定的真實環境，方便工程師在實驗室中測試目前只能透過路測進行的複雜情境測試。如此一來，OEM製造商可利用複雜且可重複的情境，並透過大量的靜止或移動物體、不同的環境特性等，來及早測試各種情境，以便大幅加快ADAS／AD演算法學習速度，並消除手動或機器人自動化作業效率低落的問題。

四.更清晰的情境解析度：製造商需測試自動駕駛系統辨識道路障礙物的能力，以便快速實現全自動化駕駛（亦即汽車工程師協會指定的4級和5級自動駕駛）。不僅如此，是德科技還利用點雲技術（每個物體進行多次反射）來提高每件物體的解析度，以彌補技術落差。