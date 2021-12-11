警方在資源回收場查獲偷竊工地鋼筋條的林姓嫌犯。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市一對23歲林姓夫妻檔因找不到工作，見小港區一處工地凌晨時分無人看守，夫妻計畫聯手行竊，7日凌晨2人騎車潛入工地，竊取25支鋼筋條及250支螺絲條等價值2750元建築物品，天亮後載往資源回收場打算變賣，被巡邏經過的警網撞見盤查，一舉人贓俱獲，訊後依竊盜罪嫌送辦。

小港分局高松派出所警員林彥冶、萬品宏於12月7日清晨7時30分許，執行巡邏勤務，巡經小港區華山路一處資源回收場前，見23歲的林姓男子在該處徘徊，行跡可疑，眼尖的警方見林男身旁的機車上擺放一堆鋼筋條，研判事有蹊蹺。

警方當下趨前攔查林男，詢問林男「鋼筋條從哪裡來？為何要變賣？」，林男見事跡敗露，坦承和妻子在小港區大鵬路上一處工地偷來的，經警方清點共有鋼筋竹結25支、螺絲條250支等市價約2750元的工地物品。

警方在林男帶回查辦，隨後通知林妻到案說明，訊後依竊盜罪嫌將夫妻倆移送法辦，工地負責人直到警方通知歸還贓物，才知工地遭宵小闖入，感謝警方迅速破案。