倒下瞬間曝光！大潭電廠1公噸鐵門脫軌 1男員工遭壓死（民眾提供）

台電大潭電廠8號及9號燃氣複循環機組擴建工程如火如荼進行中，15日晚間發生重大工安意外，46歲台籍林姓男員工被突然脫軌倒下的1噸重鐵門壓死，稍早事發過程的影片曝光。

透過影片可見，有2名員工分別站在外側與內側，正在檢視大門為何關不緊，不料，頃刻間重達1公噸的大門向內倒下，直直壓在站在內部的員工身上，另名員工嚇壞趕緊想拉起，但卻施不上力。

警方調查，余姓女員工15日發現西側大門未關閉，便與林姓男員工一同前去查看，關閉大門時，因大門滾輪與軌道尺寸不合，大門竟直接脫軌倒下壓住林男。

余女見狀急忙呼救，路過的5名工人協助抬起大門，合力拉出林男並向119報案，警消趕至將林男先送往部立桃園醫院新屋分院急救，再轉至部立桃園醫院，惟仍因傷重在昨日凌晨不治。

台電北區施工處表示，意外發生的地點位於物料、設備暫存區，由承包商負責整個區域門禁、安全維護等，已調出該區域監視器畫面，交由檢警釐清大門故障原因，電廠全力配合調查。

北工處表示，事故發生在電廠內，先前都有派同仁到醫院關懷，和家屬聯繫等後續處理。至於這起意外是否會影響電廠工程進度，因是物料、設備暫存區，並非施工區域，工程進度不會受到任何影響。