男子衝撞攔檢點辯稱「誤催油門」 警壓制查獲改造手槍

新北市海山警分局員警本月13日晚間在大漢橋下設置臨檢點，24歲林姓男子騎車衝撞意圖躲避攔檢，員警眼明手快將其拉下壓制，林男激動辯稱「按到油門」，還急著找律師，警方逕行搜索，從置物箱內起獲改造手槍1把、子彈2發，訊後依法送辦。

海山分局交通隊員警13日晚間於大漢橋下執行攔檢勤務，10時許攔下林姓男子盤查，林男停下後，又突然加速意圖闖越臨檢站，員警機警一把將林男拖下車，一旁同仁立即上前協助壓制，以現行犯逮捕。

現場林男情緒激動，辯稱是不小心按到油門，還揚言他有錄影，員警表明警方也有錄影，要逕行搜索，林男急忙說要找律師，意圖阻止警方搜索，員警告知，律師也無法阻止警方搜索，隨後果然從機車置物箱內起獲槍彈。

林男供稱，槍彈是從網路購買，因為覺得社會治安太差，所以買來防身。偵訊後，警方依槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務罪嫌將林男送辦。