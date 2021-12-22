大陸籍姚姓女子與兒子陳男在台依親，今年5月間新冠疫情三級警戒，她為搶疫情財，與口罩業者合作，取得「Made in Taiwan」、「MD」雙鋼印模具，在中市租用工廠、由陳男調校機器，非法生產鋼印口罩，檢警調在8月起發動2波搜索，查獲47萬多片口罩。台中地檢署偵結，依違反《醫療器材法》等罪嫌起訴姚女等4人。

44歲姚女與台灣口罩製造廠商有合作關係，而她的兒子陳男有口罩製造機器的調及維修等技術。今年COVID-19本土疫情嚴峻，全國在5月間進入疫情警戒第三級，姚女認為醫藥口罩有利可圖，與陳姓及廖姓業者合作，取得「Made in Taiwan」及「MD」（醫用，Medical Device）雙鋼印模具，在潭子區承租工廠，非法生產偽造雙鋼印等醫療用口罩。

姚女支付單價0.65元的價格給陳姓、廖姓業者，再找來不知情的外籍移工協助製作、包裝、封箱，並將口罩運往龍井、潭子、大安及大肚等地倉庫存放。

刑事局、台中市刑大在今年8月、9月間先後展開2波搜索，查獲印有「Made In Taiwan」及「MD」字樣的口罩成品47萬2300片、鋼印模具19支等物，並拘提姚女等人。

所查扣口罩，初估市價逾200萬元，尚未流入市面，經過台中市食藥處抽測檢驗後，認定該批查扣口罩在「壓差」及「細菌過濾效率」均達醫療口罩規定，但無生產許可仍屬違法。

姚女與陳男矢口否認涉案，均辯稱「只有販售製造口罩的機器跟生產布料」，但合作的陳姓、廖姓業者坦承犯罪，受雇員工也供稱，依姚女及陳男指示生產單鋼印的一般防護用與雙鋼印的醫療用口罩。