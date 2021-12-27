大陸繼25日新冠肺炎確診人數達155例創下今年單日新高後，26日再新增200例確診個案，其中162為本地個案。針對西安近日確診人數暴增，有專家解釋，原因主要是加強核酸檢測力度，同時疫情出現點狀爆發有關。

陝西省有152例本土確診，其中150例來自西安，咸陽和渭南各一例。新增本地152例，西安報告150例。同日新增27宗無症狀感染病例，其餘本土確診分別為廣西7例，均在防城港市；浙江紹興、廣東東莞、四川成都各1例。至今大陸累計10萬1277人確診，現有病例2158例，累計4636人病亡。

自12月23日西安升級防控措施以來，連續4天報告的確診病例數分別為49、75、155、150例，其中近兩日新增確診病例連續超過150例。西安疫情又擴一地，陝西渭南本輪疫情以來首次出現確診病例。

今天0時起，西安進一步強化全市疫情防控措施：所有居民除按要求參加核酸採樣外，均不出戶、不聚集。各大專院校從嚴加強在校學生管理，無特殊需要，一律不出宿舍。今天中午12時起，西安將啟動新一輪核酸篩查。

數據顯示，12月以來，從西安遷出的人口大多在陝西省內流動，佔75％以上。曾帶隊馳援武漢的西安交大一附院教授施秉銀表示，西安現在面臨的形勢沒有武漢當時面臨的形勢那麼緊張，估計需要一周左右，新增確診病例的數量就會下降。

★週一中午12時起 啟動新一輪核酸普篩

西安市疫情防控指揮部決定，自週一中午12時起啓動新一輪核酸篩查，而為確保篩查結果精准，由同日凌晨零時起強化全市疫情防控措施，最大限度減少人員流動。其中，所有居民除按要求參加核酸採樣外，均不得出戶或聚集；各大專院校在校學生如無特殊需要，一律不出宿舍；各醫療機人員非必要不交叉、不流動；所有超市、便利店、農貿市場、醫療機構、物流寄遞場所嚴格執行掃碼、限流、消殺措施，所有工作人員一律佩戴N95口罩和醫用手套。

陝西省疾控中心傳染病預防控制所所長張義表示，當地近期病例突增，是由於加大核酸檢測的力度、覆蓋和頻率，從而發現更多病例。另一原因是出現了一些點狀爆發，如光電谷、京東物流園短時間出現了不少病例。他強調公眾沒必要為病例短期快速上升過於擔心，又指有關部門對點狀爆發快速採取了控制措施，隨著封控措施的落實，疫情將趨於平緩。

★西安每日蔬菜上市量可達1.3萬噸

目前，西安市5家大型蔬菜批發市場、41家改造後的集貿市場正常營業，西安全市蔬菜每日上市量可達1.3萬噸左右。13家大型連鎖超市416個門店和1437個品牌連鎖便利店正常營業，送貨、補貨基本正常。煤電油氣儲量充足，完全滿足城市運行需求。防護服、口罩、核酸檢測試劑、消殺用品等各類防疫物資儲備充足，生產防疫物資的企業運行良好、產能充足，完全能夠滿足西安全市醫護人員和市民群眾防疫需要。同時，西安緊盯重點商品、經營大戶和管控區域，及時開展價格監測，從嚴從快從重查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為，確保全市市場秩序平穩，社會大局穩定。