台中市40歲葛姓男子酒後心情不佳，20日晚間與女友到台中公園散心，未料女友去趟廁所回來不見葛男，著急報警，台中公園派出所長與員警立即搜尋，果然在日月湖邊看見葛男憂鬱望向湖面，員警迅速上前將男子拉離湖畔並確認身分，在促膝長談，終於讓男子與女友返家，化解危機。

警方指出，葛男當時表示想看日月湖畔的夜景，大家擔心他的安全，於是席地而坐來聊天，幾個員警就坐在湖岸旁的草皮上聽葛男傾吐心事，一聊之下才發現，原來所長跟葛男都是同鄉人，於是展開「Mens Talk」化解其心防。

葛男向警方說，他原從事工地建築工作，卻因腰骨受傷無法勞動因此失業中，認為對不起家人及女友才會有負面想法，經「Mens Talk」後，葛男也覺得他鄉遇故知，掃除心中陰霾，並感謝現場員警及時幫忙，鼓勵他活著就有希望，工作再找就好，將勇敢面對困境挑戰。

台中市警第二分局長陳家銘說，員警發揮同理心，熱心積極為民服務，讓民眾感受警察的專業與用心，呼籲自己或親友若有情緒低落情形或疑似憂鬱傾向，應儘快至相關醫療機構或善用社會資源求助。

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