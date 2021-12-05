南韓35歲男星金宣虎先前因捲入墮胎風波，使人氣一瞬間從天堂跌入地獄，雖事後周圍的好友與知情人士紛紛跳出來為他發生澄清，他的演藝事業仍受到嚴重打擊，金宣虎也幾乎消失在演藝圈中。經過46天的沉澱，近日他終於透過經紀公司首次發文，讓關心他的粉絲激動不已。

金宣虎自從陷入前女友的墮胎風波後，許多代言廣告商紛紛跳出來與他做切割，金宣虎最後也被迫從節目《兩天一夜》中下車，即使D社和崔英雅前夫事後也跳出來替他澄清，才讓輿論反轉，但金宣虎仍暫停所有演藝工作。直到近日他在「Asia Artist Awards」（簡稱AAA）頒獎典禮上橫掃「RET人氣獎」及「U+IDOL LIVE人氣獎」兩項大獎後，才終於願意與粉絲們互動。

金宣虎所屬經紀公司的工作人員近日在IG帳號「@kimseonho_staff.diary」上發文，表示「真心感謝各位粉絲們給予這麼有意義的獎，也感謝粉絲一直以來的支持，雖然還有很多不足的地方，但會努力用更好的面貌來回報大家」。另外，金宣虎的經紀公司也在IG官方帳號上以同樣的照片，發文感謝所有粉絲這段時間的支持與鼓勵，金宣虎本人也已收到大家的心意，他們將會付出對大的努力回報給所有人，網友們看到後紛紛留言「終於出現了」、「洪班長回來吧！很想念你」、「加油！大家都在等你回來」吸引超過4.3萬人按讚。

事實上，金宣虎雖因風波形象大傷，讓他先前談好的電影《悲傷的熱帶》差點更換男主角，好在後來輿論反轉讓電影可以照常進行。而近日金宣虎也已在本月2日低調進入劇組讀本會議，並即將於10日正式開拍，有劇組工作人員在IG上曬出金宣虎的照片，讓粉絲們相當期待。