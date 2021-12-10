吳姍儒Sandy明年1月29日將和交往5年的CEO男友結婚，今（10日）在新光三越台中中港店4樓「新奢時尚聖地」擔任開幕嘉賓，負責開箱帶逛，她自稱是新光三越狂粉，是年消費20萬元的銀卡會員，她逛完一圈後傻眼，購物欲全開：「看來全部都要再重買一遍，喜歡的包包、飾品、香氛這裡都有，完蛋了，要想辦法好好逛一下。」

由於婚期在過年前，她沒有婚前焦慮，只怕怠慢沒把賓客時間喬好，會盡量讓婚禮short and sweet愈短愈好，讓大家可以趕快去過年。」甚至因此安排穿比紅毯還寬的禮服一套到底，還在協調如果來得及再穿第2套禮服送客。

目前估算在台北文華東方酒店宴請42或43桌，被視為今年台灣的世紀婚禮，她笑稱「沒那麼誇張，是之前疫情沒人結婚宴客。」她認為「世紀結婚」應是邱澤和許瑋甯，看到新聞時倒抽一口涼氣「哇，驚人CP成真，僅次於韓星玄彬和孫藝珍，是大家期待的帥哥美女組合。」

之前看到邱澤和許瑋甯傳緋聞覺得如果是真的很浪漫，不是真的可以看電影看800次，所以婚訊出來時很替他們開心，在IG留言祝福許瑋甯「『要幸福快樂地繼續做自己，我愛妳!』希望她開開心心的!」身為《當男人戀愛時》粉絲，她相當興奮，驚呼「真的是腿長啦，香香的(劇中台詞)」很期待他們的婚禮，「也不知道他們會不會辦婚禮，說不定人家也沒有真的要邀我，沒關係，用幻想的就很開心了!」

Sandy穿Alice + Olivia甜美有型，今在新光三越台中中港店4樓「新奢時尚聖地」擔任開幕嘉賓，負責開箱帶逛。（郭家崴攝）

愛逛街的她對新光三越台北信義新天地4店的品牌如數家珍，身邊的人考她哪個專櫃在哪一館都考不倒，她會把全家人或身邊好友要買的東西集合在一起，維持年消費20萬元的銀卡資格。若她有機會到台中工作，有一點時間也不會放過到台中中港店逛街，前陣子還買到欲罷不能，超過搭高鐵的時間。

若與父親吳宗憲相較，她認為自己比爸爸愛買，「他買的東西不多、但單價很高，像是4個輪子的東西（車子）、高爾夫球桿；女生東西多，包包推陳出新、飾品也是，還有瑜伽褲怎麼會可能太多，今天穿紅的、明天穿黑的，長的、短的、中長版的什麼都要來一點，我真的滿愛亂買的。」

她在台中中港店4樓帶逛時，很清楚每個品牌的特色，提到4樓改裝後，把女裝、潮流、輕奢珠寶、香水品牌都擺在同一樓層，「時間不夠時可一站式買完，是很過癮的事。」