金門縣衛生局今天頒發「金照獎」表揚7位長照績優人員和績優團體、創新團體各1個。縣長楊鎮浯感謝並肯定他們在專業領域的無私奉獻和貼心服務。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局今天頒發「金照獎」表揚7位長照績優人員和績優團體、創新團體各1個，縣長楊鎮浯感謝並肯定他們在專業領域的無私奉獻和貼心服務，特別是在爆發新冠疫情以來，持續堅守工作崗位，不僅讓受照顧者得到適切照應，也讓照顧者獲得喘息的空間。

7位獲獎者為績優長照人員：衛生福利部金門醫院張智祁、金門縣衛生局洪婉婷。照顧服務員獎：金門縣長期照顧服務關懷協會私立仁愛居家長照機構黃佩玉、黃素玉、余美萍。服務人員獎：金門縣衛生局杜維瀚。資深卓越獎：金門縣衛生局李蓓霜獲獎。另有永心卓越獎：金門縣長期照顧服務關懷協會私立仁愛居家長照機構；創新獎：金門縣私立蘇珊社區長照機構。

縣衛生指出，長照服務涵蓋居家服務、日間照顧服務、專業服務、復能照護、交通接送、輔具服務及居家無障礙環境改善服務外，也擴及失智服務據點、家庭托顧服務、巷弄長照站、小規模多機能服務及住宿式機構等長照服務。另近期也將達成「一國中學區一日照」的目標，讓全縣長照及照護體系更趨完善。

縣府強調，金門已邁入高齡社會，未來將強化長照相關政策，鼓勵更多專業人員和單位加入服務行列。鄉親若有長照需求可撥打1966長照專線，或洽金門縣長期照顧管理中心(082-334228)，專人提供完整諮詢及服務申請。