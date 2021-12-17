楊鎮浯縣長率縣府團隊現勘，期待克服困難早日完成建置。（金門縣府提供）

楊鎮浯縣長率縣府團隊與軍方現場會勘，期待克服困難早日完成建置。（金門縣府提供）

金門縣府規畫建置西半島醫療專區，以平衡東、西半島醫療資源，目前選址以地政局附近的四七高地為第1優先，第2優先為榜林圓環旁的後備軍人服務中心。楊鎮浯縣長期待以大型「聯合診所」為規畫方向的醫療專區，可以讓鄉親的健康獲得更大的保障。

楊鎮浯縣長強調，雖然規畫過程遭遇不少問題，但縣府將持續努力克服困難與整合鄉親意見，積極推動西半島醫療專區建置計畫，以平衡東、西半島醫療資源，提供即時、在地的醫療服務。

目前，金門僅有坐落於東半島金湖鎮的衛生福利部金門醫院，醫療資源嚴重不足，無法滿足鄉親在就醫科別、可近性等需求，對人口集中的西半島和離島小金門尤其不便。

縣府說明，今年10月統計，金門縣設籍人口14萬1180人，其中常住人口6萬7157人，推估全縣醫療院所平均每萬人口病床數為484至1018床（目前僅342床）。醫院平均每萬人口病床數為391至822床（目前僅304床）、每萬人口一般急性病床數為236至495床(目前僅113床)。另每萬人口西醫師數6.33(全國平均21.66)，顯見金門醫療量能統計數值均低於期望值，且比較同為離島之連江縣及澎湖縣也相差許多，相關排名更是居全國之末。

縣府指出，隨著社會結構的快速改變，以及兩岸日益熱絡的交流，外來人口及觀光人數正急遽成長中，原有醫療資源勢必相對嚴重不足，且醫事人力招募不易，導致醫療照護也難以提升。

縣府評估，基於強化整體醫療品質，同時增加醫保生返鄉服務的空間，以及增進西半島及烈嶼地區鄉親就醫的便利性，在西半島籌設醫療專區，提供即時化、在地化之醫療服務是根本解決辦法。

縣衛生局長李錫鑫表示，西半島醫療專區歷經多次選址，目前以四七高地一營區為第1優先，後備軍人服務中心為第2優先，目前兩處同時推動進行，持續和相關單位協商，其中尚有代拆代建、道路破口、營區內房建物及砲堡受文資法公告保存等問題要解決。